Пушков прокомментировал слова Климкина о катастрофе для Украины в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего главы министерства иностранных дел Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева в связи с посещением Москвы лидерами стран Запада в День Победы. Об этом Пушков написал на своей странице в Twitter.

По словам Климкина, Украине необходимо добиться, чтобы главы государств, которые 9 мая посетят Россию, предварительно заехали в Киев. "Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая", — заявил бывший министр 8 марта.

Пушков отметил, что Климкин пророчит для Украины катастрофу, если 9 мая главы государств не приедут в Киев, а приедут только на Парад Победы в Москву. "Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать?" – цитирует слова Пушкова РИА Новости. Сенатор добавил, что катастрофой для Украины является сумятица в Киеве, а не праздник в Москве.

Климкин пророчит « катастрофу для Украины», если главы ряда государств приедут 9 мая на Парад Победы в Москву и не приедут в Киев. Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать? А катастрофа для Украины — не праздник в Москве, а сумятица в Киеве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 8, 2020

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил СМИ, что на 9 мая 2020 года в Москву приглашены многие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин. На сегодняшний день согласием ответили лидеры 17 государств.