Свитолина стала чемпионкой теннисного турнира в Монтеррее

В мексиканском городе Монтеррей завершился женский турнир в одиночном разряде. В финале встречались украинка Элина Свитолина и представительница Чехии Мария Боузкова. Победительницей стала теннисистка из Незалежной.

Свитолина выиграла у чешки первую партию со счетом 7:5, но проиграла вторую – 4:6. Заключительный и решающий сет сложился в пользу Элины, она выиграла его со счетом 6:4. Матч продлился 3 часа 1 минуту.

Эта победа стала первой для украинки в 2020 году. Всего за время своих выступлений в профессиональном теннисе она выиграла 14 трофеев. Общий призовой фонд турнира составляет свыше 250 тысяч долларов. Сама Свитолина за победу получит на руки 43 тысячи долларов.