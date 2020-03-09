Титул для пустых трибун: "Ливерпуль" рискует стать чемпионом Англии в одиночестве

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" может остаться без поддержки своих болельщиков в самый неподходящий момент. В связи с распространением коронавируса ключевые матчи мерсисайдцев могут пройти при пустых трибунах.

Кроме того, в случае доведения своего лидерства в английской премьер-лиге до победного завершения, не исключается вероятность того, что чемпионский парад клуба может быть отмененным, сообщает Евроспорт.Ru.

В части европейских футбольных чемпионатов матчи уже проходят без зрителей. Поэтому, возможно, эта же участь коснется и чемпионата Англии. Напомним, что после 29 туров "Ливерпуль" имеет в своем активе 82 очка, что на 25 баллов больше, чем у идущего вторым "Манчестер Сити".

В предыдущий раз "красные" побеждали в национальном первенстве в сезоне 1989/90.