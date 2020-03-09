Зидан: "Реал" не заслуживал победы и сыграл худший матч в сезоне

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение от "Бетиса" в матче 27 тура чемпионата Испании по футболу (1:2). Французский специалист признался – его подопечные сыграли худший матч в текущем сезоне.

"Это была плохая игра. В обоих таймах мы не преуспели: было много потерь и ошибок. Все усложняется, когда играешь не на своем уровне, — цитирует Зидана Спорт.Ru. – Сегодня нам не хватало всего. Худший матч в сезоне, плохой день".

"Ответственность за это несу я, но сходить с ума от этого не нужно. Впрочем, и радоваться не от чего. Нет никакого объяснения произошедшему, и мы не заслуживали победы. Нужно все проанализировать. У нас осталось 11 матчей. Мы продолжим бороться за титул".

Напомним, что накануне тура "Реал" лидировал в таблице пока "Барселона" не выиграла свой матч. После этого мадридцы проиграли встречу "Бетису" и упустили возможность вернуть себе лидерство в таблице.