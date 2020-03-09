В сирийском Алеппо восстановили главную городскую больницу

Главную городскую больницу восстановили в городе Алеппо в Сирии. В университетском госпитале работает уже 21 отделение, пациентам помогают около 100 врачей.

В их распоряжении появилось самое современное оборудование — его купили в Европе. Врачи способны оказать любую помощь, в том числе высокотехнологичную, передает телеканал "Россия 24".

Каждый месяц в госпиталь привозят около 120 пациентов. В учреждении отмечают — смертность заметно снизилась. Правда, персонала до сих пор не хватает — во время войны кто-то бежал из Алеппо, кто-то погиб. Но в больнице проходят практику около 600 студентов-медиков, так что в 2021 году стоит ждать пополнения.