Спасатели Башкирии начали подготовку к паводковому сезону

В Башкирии начали готовиться к встрече паводка. Снега в этом году в регионе выпало почти в полтора раза выше нормы, поэтому синоптики предупреждают — воды, скорее всего, будет больше, чем обычно. Точный прогноз обещают представить к концу месяца. Какая работа идет уже сейчас?

У этих рыбаков клева сегодня уже не будет. Рейды сотрудников МЧС пока носят предупредительный характер, но, как правило, после беседы с инспектором любители зимней ловли предпочитают смотать удочки.

Лед на реке пока довольно крепкий, местами толщина доходит до 70 сантиметров. Но всего пара дней оттепели — и находиться на нем станет опасно.

Спасательные подразделения усиленно готовятся к паводку и оттачивают навыки.

"Сейчас мы готовим технику и готовимся к безопасному прохождению весеннего половодья", — рассказывает начальник Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС РФ по Республике Башкортостан Александр Цигельников.

Из-за аномально теплой зимы некоторые реки так и не замерзли, а остальные уже начинают вскрываться. Поэтому гидрологи круглосуточно следят за уровнем воды.

"Максимальный уровень проходит у нас в конце апреля. Я думаю, уже в конце марта уровни начнут повышаться", — отмечает начальник гидрологической станции "Уфа" Гульназ Ямилева.

При этом прогнозов по уровню паводка пока нет. Во многом он будет зависеть от погоды, которая установится в регионе в ближайшие пару недель. Но уже сейчас специалисты говорят о том, что воды может быть больше, чем обычно. В зоне возможного подтопления — более 250 населенных пунктов.

С той стороны плотины, ниже по течению реки Белой, находятся крупнейшие города Башкирии — Салават, Стерлитамак и Уфа. В том числе и от работы Юмагузинского водохранилища будет зависеть то, как пройдет паводок. Сейчас здесь продолжается сброс воды. За зиму ее уровень снизился более чем на 15 метров. Это можно увидеть по линии роста деревьев на берегах.

На Юмагузинском и других водохранилищах Башкирии сейчас идет круглосуточный мониторинг. Специалисты следят как за уровнем воды, так и за состоянием самого сооружения. Большой воды здесь ждут в конце марта.

"Когда наступит паводок, дежурство специалистов в диспетчерской будет усилено наличием техники. Круглосуточно будет вестись мониторинг прихода и ухода воды", — объясняет директор управления по эксплуатации гидротехнических сооружений Республики Башкортостан Сергей Вейденбах.

Минувшая зима в Башкирии стала самой теплой за последние 80 лет и самой снежной за последние 20. Вскрытие рек в регионе планируется почти на две недели раньше обычного.