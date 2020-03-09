9 марта суд США начнет рассмотрение дела россиянина Никулина

Дело россиянина Евгения Никулина начнут рассматривать в США 9 марта. Процесс против него открывают в Калифорнии. По данным обвинения, Никулин в 2012 году совершил кибератаки на несколько сайтов, в том числе на LinkedIn и Dropbox, а также на частные компьютеры.

Целью таких нападений якобы была кража данных пользователей с целью дальнейшей продажи. Речь о 30 миллионах аккаунтов, уточняет телеканал "Россия 24".

Россиянина задержали в Праге в 2016 году. Спустя два года его выдали американцам. Никулину только по некоторым пунктам обвинения может грозить до 10 лет тюрьмы. Свою вину он не признает.