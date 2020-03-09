Рельсобусы на Крымском мосту: от Керчи до Анапы теперь можно доехать за 2 часа

Рельсовые автобусы запустили между Керчью и Анапой. Они будут курсировать ежедневно. Теперь дорога от Крыма до Кубани занимает всего два часа. Насколько востребован маршрут и какие пейзажи открываются пассажирам?

По Крымскому мосту путешественники едут, не выпуская из рук телефоны и фотоаппараты. 19-километровый путь с живописным видом на Керченский пролив многие проезжают впервые.

Такой транспорт по Крымскому мосту не ходил никогда. Крым для жителей Кубани становится еще ближе. "Едем в Керчь посмотреть. Что будем смотреть? Гору Митридат. Говорят, очень интересно", — делятся пассажиры. 144 километра пути состав проезжает ровно за 2 часа. Теперь это самый быстрый способ добраться из Керчи в Анапу и обратно. "На машине я, бывало, ехал и три часа, — рассказывает путешественник. — А тут два часа без пробок. Удобно, быстро!"

На первый рейс из Керчи пассажиры садятся еще до рассвета. Они едут в гости к друзьям, на экскурсии и просто погулять по городу. "Едем покататься в парке, — говорит велосипедист. — Интересно покататься в разных городах". "Еду погулять оп Анапе, по городу, — признается другой турист. — Очень удобно: утром туда, вечером назад".

По бело-голубым вагонам сразу видно — они едут в Крым. На бортах — морские пейзажи, горы и, конечно, арки Крымского моста. Современные и комфортабельные вагоны просторны внутри. Каждый состав рассчитан на 222 места. В каждом вагоне — кондиционеры и санузлы. Такие составы между Керчью и Анапой теперь курсируют два раза в день по будням и три по выходным. Цена билета — 439 рублей.

"Это направление пригородное будет развиваться, — рассказывает Владимир Чепец, руководитель федерального агентства железнодорожного транспорта. — Это первый модернизированный поезд РА-2. В этом году будет закуплено еще 9 вагонов, в том числе и РА-3, и новые электропоезда, которые будут курсировать по крымской земле".

Компания-перевозчик планирует запустить и другие маршруты из Анапы на полуостров, чтобы жители Кубани смогли добраться до любого города Крыма по железнодорожному "бархатному пути". Следующий поезд уже скоро отправится в Симферополь.