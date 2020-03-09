Врачи: чрезмерное использование гаджетов может привести к деменции

Чрезмерное использование компьютеров, смартфонов и других гаджетов вызывает переутомление мозга, в результате чего могут развиваться депрессия и деменция. Об этом сообщает издание Nikkei Style, ссылаясь на мнение ученых из Японии.

Директор клиники памяти "Окумура" нейрохирург Аюми Окумура рассказал, что в последнее время возросло количество случаев нарушения памяти у людей. Причем этот диагноз ставят не только людям пожилого возраста. В категории риска также – лица в возрасте 30-60 лет. Именно они чаще пользуются смартфонами и компьютерами, перегружая свой мозг информацией. Когда количество вводимой информации увеличивается, мозг перестает справляться с ее обработкой и превращается в свалку, пояснил Окумура.

Чтобы не допустить этого, специалисты рекомендуют обязательно давать мозгу отдых, меньше пользоваться гаджетами, хорошо высыпаться. Также полезен 15-минутный сон во время обеденного перерыва, сообщает РИА Новости. Врачи советуют не пользоваться гаджетами во время еды.