Журналист Станислав Асеев, осужденный в ДНР за шпионаж, признал, что Киев проиграл войну за Донбасс. Маловероятно, что эта территория когда-либо вернется под контроль киевских властей, отметил Асеев.

Он подчеркнул, что в самопровозглашенных республиках уже выросло целое поколение детей, воспитанных на других ценностях. В частности, в школах и вузах Донбасса изучаются подвиги ополченцев, передает РИА Новости.

Украина не нуждается в людях, участвовавших в конфликте на стороне республик Донбасса, заявил бывший шпион. Речь идет не только о военных, но и о снабженцах, бухгалтерии – всех, кто входил в состав первого и второго армейских корпусов. Этих людей нужно вывезти в Россию, а затем отдать Украине контроль над границей. Но такой сценарий – фантазия, признался журналист. "Мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, — констатировал он. – Мы не сможем их вернуть". Весь вопрос "в том, чтоб это не расплылось дальше", сказал Асеев.

Он также отметил, что в современном мире очень редки войны, приводящие к потере государственности одной из сторон.

Донбасский конфликт длится с апреля 2014 года. Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ходе военных действий погибли 13 тысяч человек. В ходе встреч контактной группы в Минске предпринимаются попытки урегулировать конфликт. Хотя с сентября 2014 года было принято уже три документа по деэскалации напряженности, столкновения не прекращаются.