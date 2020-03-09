Под завалами гостиницы в китайском Цюаньчжоу остаются 22 человека

Под завалами гостиницы "Синьцзя" в китайском Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) остаются 22 человека. Спасатели продолжают их поиск.

Обрушение 7-этажной гостиницы, предназначавшейся для размещения на карантин людей, контактировавших с заболевшими коронавирусом COVID-19, произошло 7 марта. Под завалами оказался 71 человек, передает ТАСС. В настоящее время из-под обломков спасены 49 человек, однако 10 погибли от полученных ранений.

В спасательной операции участвуют более тысячи пожарных, врачей, полицейских и военных.

Причины обрушения неизвестны. Здание было построено в 2013 году, с 2018 года использовалось как гостиница. Площадь каждого из 7 этажей – около тысячи квадратных метров. Сообщается, что в здании шел ремонт.