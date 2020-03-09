Майский фьючерс нефти марки Brent упал до 31,68 доллара за баррель

До 30 процентов ускорилось падение мировых цен на нефть марки Brent. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7:20 по московскому времени майский фьючерс марки Brent падает до 31,68 доллара за баррель. В процессе торгов, опустившись до 31,38 доллара за баррель, показатель обновлял минимум с 12 января 2016 года, но затем смог отыграть часть падения.

Апрельский фьючерс марки WTI опускается до 27,67 доллара за баррель. Показатель при этом снижался до 29,73 доллара за баррель – это также является минимумом с 22 февраля 2016 года.

По данным агентства Bloomberg, нынешнее падение фьючерсов нефти стало сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе.

Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что 6 марта участники ОПЕК+ не продлили договоренности по сокращению добычи нефти, напоминает РИА Новости. Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить добычу, а Россия – сохранить существующие условия. В итоге с 1 апреля ни у кого не будет обязательств ограничивать добычу.

По информации Bloomberg, в апреле в ответ на отсутствие договоренности Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.

Банк Goldman Sachs прогнозирует: стоимость топлива на нефтяном рынке на фоне паники может упасть до 20 долларов за баррель.