Гол Наместникова помог "Колорадо" выиграть у "Сан-Хосе"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился тремя матчами. Занимающий второе место в Западной конференции "Колорадо Эвеланш" обыграл на выезде "Сан-Хосе Шаркс" 4:3.

Одним из героев встречи стал нападающий "Эвеланш" Владислав Наместников, забросивший шайбу и сделавший голевую передачу. Теперь на счету Наместникова 16 голов и 14 передач. Кроме того, Владислав заработал две минуты штрафа. Также двухминутное удаление заработал одноклубник, соотечественник и тезка Наместникова Владислав Каменев. Еще один нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин результативных действий не совершил.

"Коламбус Блю Джекетс" в гостях победил "Ванкувер Кэнакс" 2:1 В составе победителей голевую передачу отдал Владислав Гавриков. "Анахайм Дакс" и "Миннесота Уайлд" завершили основное время вничью 4:4. В дополнительном периоде гости забросили победную шайбу.