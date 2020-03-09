Дарья Касаткина поднялась на семь ступенек в рейтинге ВТА

Женская теннисная ассоциация (ВТА) опубликовала еженедельный рейтинг. Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась с 73 места 66.

На прошлой неделе Дарья дошла до полуфинала в Лионе, что позволило ей подняться на семь ступенек. Екатерина Александрова осталась на 27 позиции, Анастасия Павлюченкова на тридцатой, а Светлана Кузнецова – тридцать второй. Вероника Кудерметова, как и неделю назад, занимает сороковое место.

Австралийка Эшли Барти осталась первой ракеткой мира. На втором месте Симона Халеп (Румыния), на третьем чешка Каролина Плишкова. На четвертое место поднялась София Кенин (США), на пятое представительница Украины Элина Свитолина.