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9 марта 202009:28

Банк России приостанавливает покупку иностранной валюты на 30 дней

Банк России не будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Это распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Решение приостановить покупку иностранной валюты принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках механизма бюджетного правила будут принимать с учетом фактической обстановки на финансовых рынках в течение марта.

Заявлено также, что Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

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