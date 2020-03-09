Матчи бундеслиги могут закрыть для зрителей

В Германии намерены проводить матчи бундеслиги без зрителей из-за угрозы коронавирусной инфекции. Уже с начиная с 27 тура двери стадионов могут быть закрыты.

Министр здравоохранения Северного Рейн-Вестфалии Карл-Йозеф Лауманн заявил, что стоит отменить все массовые мероприятия с аудиторией более тысячи человек. Если эта мера будет принята, то она коснется футбольных матчей. Например, очень высока вероятность, что встреча в Дортмунде между "Боруссией" и "Шальке" пройдет на пустом стадионе.

Не исключено, что ограничения коснутся не только земли Северный Рейн-Вестфалия, но и других регионов страны. Вполне возможно, что не будут допущены зрители на матч берлинских клубов "Герта" – "Унион".