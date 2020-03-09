Макгрегор и Нурмагомедов обменялись "любезностями"

Бойцы смешанного стиля Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов обнялись колкостями в соцсетях. Ирландец атаковал россиянина, Хабиб не стал медлить с ответом.

На пресс-конференции к турниру UFC 249 с участием Нурмагомедова и Тони Фергюсона была поднята тема уличных драк. Оба бойца заявили, что оба соперника никогда не дрались на улице. Конор Макгрегор решил подлить масла в огонь и вспомнил инцидент в апреле 2018, когда он с друзьями напал на автобус, в котором ехал Хабиб. Макгрогор обвинил Нурмагомедова в трусости из-за тог, что тот не вышел из автобуса. Конор выложил фотографию якобы испуганного Хабиба с подписью уличный боец.

Нурмагомедов отреагировал довольно быстро. Он выложил фотографию своего боя с Макгрегором. Запечатлен момент, где Хабиб проводит боевой прием, приведший к победе. Снимок снабжен подписью "помогите".