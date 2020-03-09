Доллар по 74, евро по 85: обвал рубля продолжается

Обвал рубля на международных торгах продолжается: евро стоит уже дороже 85 рублей, доллар торгуется выше 74 рублей. Несостоявшаяся сделка ОПЕК+ отправила нефтяные котировки в крутое пике.

На мировых рынках наблюдается резкое падение. Центробанк РФ отслеживает ситуацию и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности, передает телеканал "Россия 24".

Майские фьючерсы на североморский сорт Brent на торгах в Лондоне обвалились больше чем на четверть, обновив минимум февраля 2016 года. Американская WTI уже пробила отметку в 30 долларов за баррель, теряя почти 30 процентов.

Таким образом трейдеры реагируют на разрыв соглашения между нефтяным картелем и другими крупнейшими производителями нефти, а также на последовавшие за этим действия Саудовской Аравии. Де-факто лидер ОПЕК начал ценовую войну, снизив стоимость своего сырья для импортеров в Европе, Азии и США на максимальную за 20 лет величину.

Одновременно, по сведениям источников агентства Bloomberg, Эр-Рияд в частном порядке заявил некоторым участникам рынка, что при необходимости может увеличить производство нефти до рекордных 12 миллионов баррелей в сутки. Это на два с лишним миллиона баррелей в сутки больше, чем в марте.

Инвесторы, обеспокоенные поведением саудитов и ожидающие продолжения нефтяного балета — реакции России и других крупных экспортеров, — ринулись в извечную буферную зону: золото. Цены на драгоценный металл приблизились к семилетнему максимуму, торгуясь у отметки в 1700 долларов за унцию.

Всеобщему настроению поддались и валютные рынки: на Forex доллар и евро существенно подорожали по отношению к российской валюте. На происходящее с рублем уже отреагировал Банк России. В сообщении регулятора говорится, что из-за волатильности на рынках он на 30 дней приостанавливает покупку валюты.

Такую же молниеносную реакцию на рыночные события продемонстрировал и российский Минфин. Судя по всему, в ближайшее время без поддержки рубль точно не останется.



Почти 30-процентный обвал цен на нефть в начале торгов в понедельник, 9 марта, вызвал цепную реакцию на мировых рынках. Участники торгов взбудоражены ожиданием мировой рецессии, передает "Интерфакс".

В конце прошлой недели ОПЕК и Россия не смогли договориться о сохранении сделки по ограничению добычи сырья. После этого на выходных Саудовская Аравия решила снизить цены на свои поставки и увеличить добычу, чтобы нарастить свою долю на рынке.

Как пишет The Wall Street Journal, Саудовская Аравия решила начать с Россией ценовую войну. Нынешнее падение цен на нефть стало максимальным с января 1991 года, когда началась операция "Буря в пустыне" против Ирака.

На нефтяном рынке уже давно наблюдается избыток предложения, усугубившийся из-за эпидемии коронавируса. Нефть снижается уже два месяца из-за опасений снижения мирового спроса.

При этом еще в начале января североморская Brent торговалась выше 60 долларов за баррель. Участники рынка опасаются, что падение цен приведет к массовым дефолтам производителей нефти в США.

"Сегодня все боятся мировой рецессии", — комментирует ситуацию на рынках в интервью The Wall Street Journal глава Great Hill Capital Томас Хейс.

Инвесторы перекладываются в более безопасные активы — например, американские госбумаги. Доходность 10-летних гособлигаций США упала до 0,5 процента. Фьючерсы на американский фондовый индекс S&P 500 падают на максимально возможные 5 процентов.