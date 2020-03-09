Российские и турецкие военные 10 марта обсудят ситуацию в Идлибе

Российские военнослужащие проведут совещание с турецкими коллегами в Анкаре 10 марта 2020 года. Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны Турции, пишет РИА Новости.

Стороны обсудят ситуацию в сирийской провинции Идлиб и пути реализации российско-турецкого соглашения от 5 марта. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе и организации российско-турецких патрулей вдоль трассы М4.

10 марта военные представители двух стран обсудят начало патрулирования Идлиба, запланированное на 15 марта.