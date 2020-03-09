Эксперт рекомендовал не поддаваться панике и не скупать валюту

Текущий обвал рубля и нефти – краткосрочный и спекулятивный, поддаваться панике и скупать валюту сейчас не стоит. Об этом РИА Новости заявил бывший замминистра экономического развития, сотрудник Института прикладных экономический исследований РАНХиГС Алексей Ведев.

Эксперт отметил, что такие низкие цены на нефть "никого не устраивают в принципе", и в ближайшие недели между странами ОПЕК+ и Россией может быть достигнут компромисс.

На текущий курс не стоит ориентироваться. "Очевидно, что это спекулятивный курс", — подчеркнул Ведев.

После того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки или ее продлении, Саудовская Аравия заявила, что намерена увеличить добычу нефти и снизить на нее цены. Рынки отреагировали на это резким падением. Стоимость барреля Brent упала до минимума с февраля 2016 года. Стоимость доллара в настоящее время превышает 74 рубля, евро – 85 рублей.