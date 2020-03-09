Даниил Медведев остался пятым в рейтинге АТП

Опубликован еженедельный рейтинг теннисистов-профессионалов. Даниил Медведев остался на пятой позиции в списке АТП.

Даниил Медведев, как и неделю назад, занимает пятое место. Сохранили свои позиции Андрей Рублев и Карен Хачанов, у которых соответственно 14 и 15 места.

Первая десятка тоже не изменилась. Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович. Далее следуют Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Роджер Федерер (Швейцария), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия), Гаэль Монфис (Франция) и Давид Гоффен (Бельгия).