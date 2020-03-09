Водитель сбил насмерть женщину и ребенка в Воронежской области

Пятеро пешеходов сбиты на обочине в ночь с воскресенья на понедельник, двое скончались, сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в селе Воронцовка в 140 км от Воронежа. По предварительной информации, 28-летний водитель был пьян. Он не справился с управлением и съехал на обочину, по которой в это время шла семья из пяти человек: бабушка, дедушка, два ребенка и их мать. 8-летний мальчик скончался на месте. Его 58-летняя бабушка умерла в реанимации. Остальные члены семьи (61-летний мужчина, 39-летняя женщина и 14-летний подросток) с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что в Москве насмерть сбит бывший замминистра обороны СССР. Водитель фургона при движении назад не заметил в арке дома пешехода и сбил 85-летнего мужчину насмерть.