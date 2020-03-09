Наконец-то нормальное лето: жителям центральной России обещают комфортную температуру

Предстоящее лето в Европейской России напомнит, какой бывает нормальная летняя погода, прогнозирует ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Жители центра страны, по его словам, уже давно не видели нормального лета без экстремальной жары и экстремальных дождей.

По всем долгосрочным расчетам, температура на Европейской территории России предстоящим летом будет очень комфортной, рассказал Тишковец "Российской газете". Новейшая технология долгосрочных прогнозов, по его словам, уже доказала свою эффективность летом прошлого года. Тогда уже в конце августа удалось рассчитать, что предстоящая зима будет одной из самых теплых, а скорее всего и рекордно теплой.

Проецируя расчеты на летний период, синоптик прогнозирует общий температурный фон в течение всех трех месяцев лета на один-два градуса теплее многолетних значений. Таким образом, для Русской равнины температурный коридор составит от плюс 21-22 до плюс 26-27 градусов.

Это как раз идеальная зона климатического комфорта, отмечает Тишковец, так как температуры выше 27 градусов тепла — уже стресс для организма. И, конечно, внутри этого коридора температур можно ожидать колебаний как в сторону более прохладной, так и в сторону более жаркой погоды.

Никто не отменял также ливни, грозы и град, возможны и ураганы, однако для лета это нормальное явление, добавляет синоптик.