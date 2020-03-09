В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови

Apple намерена добавить смарт-часам Apple Watch как минимум две новые функции до конца года. На это указывают оказавшиеся в распоряжении журналистов издания 9to5mac фрагменты кода iOS 14. Ожидается, что эта операционная система выйдет в начале осени 2020-го года, примерно в то же время, что и очередное поколение iPhone.

Нормальным считается уровень насыщения крови кислородом в 95-100%. Снижение этого показателя до 80% и ниже может свидетельствовать о проблемах до здоровьем и приводить к нарушениям в работе сердца и мозга. Постоянный мониторинг уровня кислорода необходим, например, для пациентов, тяжело переносящих новую коронавирусную пневмонию COVID-19.

Как пишет издание, судя по коду будущей iOS, Apple Watch смогут регулярно замерять уровень кислорода в крови и при его падении ниже заданного значения присылать уведомление. Не исключено, что функция будет реализована только в новой модели часов, так как для ее работы потребуются дополнительные датчики. Однако теоретически определение насыщения крови кислородом возможно и при помощи датчика сердечного ритма в уже выпущенных моделях часов.

Функцию пульсоксиметра (так называются приборы для замера уровня кислорода в крови) предлагают устройства некоторых конкурентов Apple, например, компании Fitbit, которую в прошлом году купила Google (сделка пока не завершена). Другая новая возможность, которую Apple намерена добавить в свои смарт-часы в будущем - трекинг продолжительности и качества сна.