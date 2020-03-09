В понедельник террористы напали на кортеж премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Во время проезда автомобиля Хамдука взорвалась припаркованная машина. Как сообщает государственное телевидение Судана, премьер эвакуирован и находится в безопасном месте. Политик не пострадал, пишет ТАСС.

Абдалла Хамдук руководит Суданом после бывшего свержения президента Омара аль-Башира. Экс-президент потерял власть в результате военного переворота после 30 лет правления.