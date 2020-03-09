В Совете Федерации заявили, что выплаты и пенсии не пострадают от обвала рынка

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила зампред комитета Совет Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

"В этом можно не сомневаться", цитирует Бибикову РИА Новости. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля. И напомнила, что регулярную индексацию социальных выплат и пенсий планируется закрепить в конституции.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов пояснил агентству, что средства на выполнение соцобязательств 2020 года предусмотрены в бюджете и должны быть выполнены в полном объеме. Конечно, нестабильность на финансовых рынках отражается на российской экономике, отметил эксперт. Однако обязательства должны быть исполнены, в том числе благодаря финансовой "подушке безопасности".

Бюджет на 2021 финансовый год будет утверждаться осенью, тогда же депутаты рассмотрят вопрос о повышение минимального размера оплаты труда, объем и состав потребительской корзины и другие определяющие категории соцсферы, добавил Нилов.