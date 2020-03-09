Мировые биржи переживают панику

В понедельник на Московской бирже выходной, и российской торговой площадке еще предстоит пережить завтрашний обвал цен на все активы и сырьевые товары, который переживают сегодня все мировые биржи.

Европейские фондовые индексы в понедельник с момента открытия упали на 8-10%. Британский индекс FTSE 100 снижается на 9%, французский CAC 40 — на 6%, немецкий DAX — на 8%.

На Лондонской бирже заметнее остальных снижаются котировки российских нефтегазовых компаний – "Газпрома" (-25%), "Роснефти" (-24%), "НОВАТЭКа" (-34%), "Газпром нефти" (-12%).

Фондовый индекс Саудовской Аравии (биржа Tadawul) рухнул на 10%, как и цена акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

По данным СМИ, Саудовская Аравия начала ценовую войну на рынке нефти, стремясь ослабить позиции России на мировых рынках. В пятницу цены на нефть упали на 10% в Европе и США, а сегодня падение продолжилось. Цена нефти упала еще на треть, или на $14. Сейчас европейский эталон торгуется по $31 за баррель.