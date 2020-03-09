В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО). Накануне, 8 марта, полицейского нашли мертвым в его квартире.

По факту обнаружения тела сотрудника полиции начата доследственная проверка, рассказали "Интерфаксу" в Следственном управлении СКР по Архангельской области и НАО. На официальном сайте МВД России начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по НАО указан полковник полиции Евгений Солонович.

По информации местных СМИ, полицейский покончил с собой.