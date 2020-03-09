Не понравилось, что остановился: стрельба по воронежскому водителю попала на видео

В Воронеже из травматического пистолета ранили водителя легковушки. По словам пострадавшего, его оппоненту не понравилась неожиданная остановка во дворе жилого дома.

Кадры, снятые камерой наблюдения, демонстрируют, как по узкой улице последовательно едут два автомобиля. После чего машина отечественного производства сворачивает в сторону и останавливается. Рядом тормозит немецкий кроссовер, оттуда высовывается рука с пистолетом и стреляет, после чего иномарка уезжает.

Пострадавший получил ранение в ногу, 57-летний водитель автомобиля Lada Granta написал заявление в полицию. По информации ГТРК "Воронеж", в настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка инцидента и предпринимаются меры по задержанию стрелявшего.