Диетологи сравнили рацион и физическую форму Путина, Трампа и Меркель

Европейский медицинский институт ожирения опубликовал данные о рационе мировых лидеров. Испанское издание El Confidencial сравнило рацион Владимира Путина, Дональда Трампа, Ангелы Меркель и Педро Санчеса с индексом ожирения в возглавляемых ими странах.

Президент России находится в завидной физической форме, свидетельствует El Confidencial. Путин в 67 лет плавает, играет хоккей, катается на лыжах, тренирует силу и выносливость. Так же российский лидер правильно питается: кашами с просом и медом, яйцами, ухой, говядиной, рисом, молочными продуктами, фруктами и сухофруктами. Чаще всего Путин, по данным из открытых источников, пьет турецкий кофе, зеленый или травяной чай. Президент России избегает крепкого алкоголя, а тост произносит, выбрав пиво или вино. Показатель ожирения в России - 25,7 процента.

Дональд Трамп известен любовью к фастфуду и калорийной пище. Как рассказала диетолог Андреа Маркес, у американского президента заметна легкая форма ожирения, а также повышенный холестерин. В основном Трамп питается гамбургерами и сэндвичами. Его рацион включает яйца, бекон, сыр, соусы, картошку фри, пиццу и выпечку. Трамп тоже не любит спиртные напитки, но употребляет в день до 12 банок газировки. По данным CNN, сейчас Трамп играет только в гольф. Показатель ожирения в США - 37,3 процента.

Канцлер Германии, по мнению диетологов, мало занимается спортом. В питании Меркель отдает предпочтение сосискам с соусом и пюре, сырному фондю, пиву и овощам. Показатель ожирения в ФРГ - 25,7 процента.

Глава правительства Испании, напротив, сторонник активных физических нагрузок. Педро Санчес выбрал для себя средиземноморскую диету с большим количеством воды и ограничением по числу чашек кофе в день. Премьер пьет игристое или красное вино. Показатель ожирения в Испании — 23.8 процента.