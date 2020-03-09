Китайские эпидемиологи: коронавирус не победить до июня

Эпидемия COVID-19 вряд ли будет побеждена до июня текущего года – такое заявление на конференции эпидемиологов Китая сделал глава спецкомиссии по борьбе с эпидемией Чжун Наньшань. Чжун известен своими работами в области эпидемиологии и пульмонологии. Он первым обнаружил вирус атипичной пневмонии в 2002 году и опровергал официальные заявления властей, преуменьшавших серьезность рисков. После вспышки коронавируса в Ухане в конце 2019 года он вновь был назначен ведущим консультантом по управлению кризисом.

По мнению Чжуна, сейчас контролировать распространение эпидемии можно лишь двумя способом: предотвращением вывоза вируса из КНР и недопущение "привозных случаев", пишет газета "Жэньмин жибао".

Между тем к понедельнику, 9 марта, распространение нового коронавируса в мире несколько замедлилось. За сутки новый вирус выявлен лишь в Албании и Бангладеш. В источнике эпидемии — КНР эпидемия пошла на спад. За последние сутки выявлены 40 новых заразившихся. Наиболее заметные вспышки коронавируса в мире, за исключением Китая, по-прежнему отмечаются в Италии, Южной Корее и Иране. Осложняется ситуация во Франции и Германии (за сутки в этой стране зафиксировано 265 новых случаев заражения. Три новых случая заражения зафиксированы в Латвии. При этом Италия занимает второе место после Китая по количеству умерших.

В России за последние сутки зарегистрированы три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированные из Калининградской, Московской и Белгородской областях, все они посещали Италию. По данным оперативного штаба, всего в России было зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции, из них 14 у граждан РФ, вернувшихся из Италии, два у граждан КНР и один у гражданина Италии. Один россиянин и два гражданина Китая выздоровели.