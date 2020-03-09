Суд в Гааге приступил к делу о гибели рейса MH17

В Гааге начался судебный процесс по делу о сбитом в 2014 году над Украиной малайзийским лайнером. Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту самолета.

В сентябре 2016 года Совместная следственная группа по расследованию причин катастрофы, в которую входят представители Нидерландов, Малайзии, Украины, Бельгии и Австралии, сообщила, что Boeing был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

В 2017 году Совместная следственная группа заявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Российская сторона все предположения о своей причастности к крушению малайзийского "Боинга" отвергает.

Подозреваемыми в причастности к гибели лайнера названы четыре человека: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Все четверо были объявлены в международный розыск.

В деле прокуратуры 102 тома и 36 тысяч страниц, передает ТАСС. На процессе в Гааге скамья подсудимых пуста, но интересы как минимум одного из подозреваемых — Олега Пулатова — представляет международная группа защитников. В нее входят два голландских адвоката и один российский.

Суд над тремя остальными подозреваемыми, вероятно, будет проходить заочно. Однако председательствующий на процессе судья должен принять по этому поводу отдельное решение.

В целом слушания, запланированные на 9-13 марта, посвящены решению технических, организационных и административных вопросов. Это, в частности, вопросы о том, получили ли подозреваемые повестки в суд, осведомлены ли они о возбуждении уголовного дела против них в Нидерландах, в чем именно они обвиняются, можно ли их судить заочно, готова ли прокуратура к представлению доказательств, какую роль в ходе процесса будут играть родственники погибших.

Накануне сообщалось, что международные следователи, расследующие крушение малайзийского пассажирского "Боинга" на Украине, рассматривали возможность нарушения суверенитета России в ходе поиска свидетелей. Подтверждение этого содержится в документе, обнародованном платформой для независимых журналистов Bonanza Media.