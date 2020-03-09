9 марта 202012:10

Биатлонист Логинов пропустит этап Кубка мира в Холменколене

instagram.com/russianbiathlon

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов, скорее всего, пропустит этап Кубка мира в норвежском Холменколлене. Причина – состояние здоровья спортсмена.

Александр Логинов заявил, что его решение не связано с возможной обструкцией со стороны норвежских болельщиков. "Видимо, мой организм сейчас не готов переваривать такую нагрузку. Чувствую слабость, скачет давление. Есть небольшие проблемы со здоровьем. Если и не поеду в Норвегию, только потому, чтобы не причинить себе вреда. Реакция норвежского сектора в Антерсельве не сможет повлиять на мое решение выступать или не выступать в Холменколлене", — заявил Логинов в эфире "Матч ТВ".

Александр не стал говорить о возможном завершении карьеры. "Вопрос непростой. Конкретного ответа не будет. Пока тренируюсь и готовлюсь выступить в концовке сезона. Главное, чтоб здоровье позволило".

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