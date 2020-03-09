  • USD
    67.5175
  • EUR
    75.8424
  • IMOEX
    2719.51
  • RTSI
    1257.96
  • DJA
    8503.09
  • NASDAQ
    8575.62
  • BRENT
    35.43
  • ГАЗПРОМ
    188.27
  • Газпрнефть
    375.05
  • Роснефть
    392.95
  • АЛРОСА
    70.75
  • Сбербанк
    219.99

Тема:

Нефть и газ 32 минуты назад

9 марта 202012:58

Fitch предупредило об угрозе для России низких цен на нефть

Fitch предупредило об угрозе для России низких цен на нефть

Текущее резкое снижение цен на нефть до $30 за баррель может привести Россию к бюджетному дефициту и девальвации, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти $30 — вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки. Комфортным этот уровень для России точно назвать нельзя", — заявил Маринченко в интервью РИА Новости.

Сейчас на международных торгах российский рубль резко обесценился и это продолжится во вторник, когда откроется Мосбиржа (сегодня в России выходной). Всему причиной — падение цен на нефть.

Минфин опубликовал заявление о планах действий.

"При цене $30 России грозит бюджетный дефицит и девальвация, начнутся разговоры об увеличении налогового бремени для нефтяных компаний", — отметил экономист Fitch.

В пятницу стало известно, что Саудовская Аравия с партнерами по ОПЕК не смогла убедить снизить добычу Россию и ее партнеров, не входящих в картель.

В итоге Саудовская Аравия начала ценовую войну на рынке нефти, стремясь ослабить позиции России на мировых рынках: основные потребители нефти в Европе уже получили предложение от госкомпании Саудовской Аравии о значительных скидках. В пятницу цены на нефть упали на 10% в Европе и США, а сегодня падение продолжилось. Цена нефти упала еще на треть, или на $14. Сейчас европейский эталон торгуется по $31 за доллар.

Саудовская Аравия и ее партнеры по ОПЕК предлагали всем снизить добычу еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Тогда общее сокращение добычи стран ОПЕК+ составит 3,6 миллиона баррелей в сутки или около 3,6% мировых поставок.

Но Казахстан и Россия были против: они предлагали продлить ранее одобренное сокращение.

В итоге с 1 апреля перестает действовать соглашение альянса стран ОПЕК и стран, не входящих в картель: после 31 марта все могут увеличивать добычу.

Партнеры по сделке ОПЕК+ (включающей страны ОПЕК, и не входящие в картель) с 2018 года отслеживали ситуацию на рынке и корректировали добычу для поддержания стабильного спроса и предложения нефти на мировых рынках.

По итогам предыдущей плановой встречи 6 декабря 2019 года страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки до 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, принятого за начало отсчета сделки. С учетом последних договоренностей Россия взяла бы на себя обязательство снизить добычу еще на 70 тысяч баррелей, или в целом 300 тысяч баррелей в сутки.

Ранее по теме

Сейчас

13:17

Сотрудник штаб-квартиры НАТО заболел коронавирусом

11:06

Под Воронежем пьяный водитель сбил семью, погиб ребенок

10:40

Доллар по 74, евро по 85: обвал рубля продолжается

09:51

Минфин РФ анонсировал продажу иностранной валюты на открытом рынке

09:20

Банк России приостанавливает покупку иностранной валюты на 30 дней

06:25

В США введен режим ЧС из-за коронавируса

05:32

Goldman Sachs: нефть может подешеветь до 20 долларов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Fitch предупредило об угрозе для России низких цен на нефть

Fitch предупредило об угрозе для России низких цен на нефть

31 минута назад
Мировые биржи переживают панику

Мировые биржи переживают панику

1 час назад
Диетологи сравнили рацион и физическую форму Путина, Трампа и Меркель

Диетологи сравнили рацион и физическую форму Путина, Трампа и Меркель

59 минут назад
Китайские эпидемиологи: коронавирус не победить до июня

Китайские эпидемиологи: коронавирус не победить до июня

56 минут назад
Суд в Гааге приступил к делу о гибели рейса MH17

Суд в Гааге приступил к делу о гибели рейса MH17

55 минут назад
Доллар по 74, евро по 85: обвал рубля продолжается

Доллар по 74, евро по 85: обвал рубля продолжается

2 часа назад
В Совете Федерации заявили, что выплаты и пенсии не пострадают от обвала рынка

В Совете Федерации заявили, что выплаты и пенсии не пострадают от обвала рынка

1 час назад
Минфин назвал достаточным запас ФНБ даже при цене нефти $25-30 за баррель

Минфин назвал достаточным запас ФНБ даже при цене нефти $25-30 за баррель

1 час назад
Террористы напали на кортеж премьер-министра Судана

Террористы напали на кортеж премьер-министра Судана

1 час назад
В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

1 час назад
Эксперт рекомендовал не поддаваться панике и не скупать валюту

Эксперт рекомендовал не поддаваться панике и не скупать валюту

2 часа назад
СМИ: Saudi Aramco снижает стоимость Brent для ослабления позиций России

СМИ: Saudi Aramco снижает стоимость Brent для ослабления позиций России

2 часа назад
Наконец-то нормальное лето: жителям центральной России обещают комфортную температуру

Наконец-то нормальное лето: жителям центральной России обещают комфортную температуру

1 час назад
Праздничный выпуск "Ну-ка, все вместе!" завершился победой Яны Горной и Полины Смирновой

Праздничный выпуск "Ну-ка, все вместе!" завершился победой Яны Горной и Полины Смирновой

17 часов назад
Максим Аверин и Александра Никифорова - о мундирах, романтике и любви в сериале "Невеста комдива"

Максим Аверин и Александра Никифорова - о мундирах, романтике и любви в сериале "Невеста комдива"

20 часов назад
Лучшие сериалы о сильных женщинах

Лучшие сериалы о сильных женщинах

07.03.2020 16:16
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

06.03.2020 12:32
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
В Иране семь человек умерли от "лекарства против коронавируса"

В Иране семь человек умерли от "лекарства против коронавируса"

29 минут назад
При обстреле Горловки ранен местный житель

При обстреле Горловки ранен местный житель

35 минут назад
Биатлонист Логинов пропустит этап Кубка мира в Холменколене

Биатлонист Логинов пропустит этап Кубка мира в Холменколене

1 час назад
Не понравилось, что остановился: стрельба по воронежскому водителю попала на видео

Не понравилось, что остановился: стрельба по воронежскому водителю попала на видео

1 час назад
В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови

В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови

2 часа назад
Российские и турецкие военные 10 марта обсудят ситуацию в Идлибе

Российские и турецкие военные 10 марта обсудят ситуацию в Идлибе

2 часа назад
Футбольные власти Италии обсуждают приостановку чемпионата из-за коронавируса

Футбольные власти Италии обсуждают приостановку чемпионата из-за коронавируса

3 часа назад
Макгрегор и Нурмагомедов обменялись "любезностями"

Макгрегор и Нурмагомедов обменялись "любезностями"

3 часа назад
Английский футбольный клуб "Саутгемптон" будет продан

Английский футбольный клуб "Саутгемптон" будет продан

4 часа назад
Под завалами гостиницы в китайском Цюаньчжоу остаются 22 человека

Под завалами гостиницы в китайском Цюаньчжоу остаются 22 человека

4 часа назад
Врачи: чрезмерное использование гаджетов может привести к деменции

Врачи: чрезмерное использование гаджетов может привести к деменции

5 часов назад
Титул для пустых трибун: "Ливерпуль" рискует стать чемпионом Англии в одиночестве

Титул для пустых трибун: "Ливерпуль" рискует стать чемпионом Англии в одиночестве

5 часов назад
53 социальных работника КНР умерли, выполняя свой долг в борьбе с эпидемией

53 социальных работника КНР умерли, выполняя свой долг в борьбе с эпидемией

6 часов назад
9 марта суд США начнет рассмотрение дела россиянина Никулина

9 марта суд США начнет рассмотрение дела россиянина Никулина

7 часов назад
Токио: КНДР запустила баллистические ракеты, которые упали в Японском море

Токио: КНДР запустила баллистические ракеты, которые упали в Японском море

8 часов назад
Пушков прокомментировал слова Климкина о катастрофе для Украины в День Победы

Пушков прокомментировал слова Климкина о катастрофе для Украины в День Победы

9 часов назад
Адвокат рассказал о состоянии подростка, подозреваемого в убийстве в Санкт-Петербурге

Адвокат рассказал о состоянии подростка, подозреваемого в убийстве в Санкт-Петербурге

9 часов назад
Команда по боксу попала в автокатастрофу. Есть погибшие

Команда по боксу попала в автокатастрофу. Есть погибшие

11 часов назад
В Петербурге прошла акция в поддержку студентов-медиков, помещенных на карантин

В Петербурге прошла акция в поддержку студентов-медиков, помещенных на карантин

11 часов назад
Только без рук: УЕФА наложил запрет на рукопожатия футболистов

Только без рук: УЕФА наложил запрет на рукопожатия футболистов

12 часов назад
Сирия: хлорная провокация боевиков провалилась

Сирия: хлорная провокация боевиков провалилась

15 часов назад
Материалы "сетевиков", которые до "Вестей недели" не публиковал никто

Материалы "сетевиков", которые до "Вестей недели" не публиковал никто

15 часов назад
Международную следственную группу по делу MH17 возглавил замгенпрокурора Украины

Международную следственную группу по делу MH17 возглавил замгенпрокурора Украины

16 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку