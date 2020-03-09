Fitch предупредило об угрозе для России низких цен на нефть

Текущее резкое снижение цен на нефть до $30 за баррель может привести Россию к бюджетному дефициту и девальвации, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти $30 — вероятно, это очень неприятный сюрприз в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки. Комфортным этот уровень для России точно назвать нельзя", — заявил Маринченко в интервью РИА Новости.

Сейчас на международных торгах российский рубль резко обесценился и это продолжится во вторник, когда откроется Мосбиржа (сегодня в России выходной). Всему причиной — падение цен на нефть.

Минфин опубликовал заявление о планах действий.

"При цене $30 России грозит бюджетный дефицит и девальвация, начнутся разговоры об увеличении налогового бремени для нефтяных компаний", — отметил экономист Fitch.

В пятницу стало известно, что Саудовская Аравия с партнерами по ОПЕК не смогла убедить снизить добычу Россию и ее партнеров, не входящих в картель.

В итоге Саудовская Аравия начала ценовую войну на рынке нефти, стремясь ослабить позиции России на мировых рынках: основные потребители нефти в Европе уже получили предложение от госкомпании Саудовской Аравии о значительных скидках. В пятницу цены на нефть упали на 10% в Европе и США, а сегодня падение продолжилось. Цена нефти упала еще на треть, или на $14. Сейчас европейский эталон торгуется по $31 за доллар.

Саудовская Аравия и ее партнеры по ОПЕК предлагали всем снизить добычу еще на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Тогда общее сокращение добычи стран ОПЕК+ составит 3,6 миллиона баррелей в сутки или около 3,6% мировых поставок.

Но Казахстан и Россия были против: они предлагали продлить ранее одобренное сокращение.

В итоге с 1 апреля перестает действовать соглашение альянса стран ОПЕК и стран, не входящих в картель: после 31 марта все могут увеличивать добычу.

Партнеры по сделке ОПЕК+ (включающей страны ОПЕК, и не входящие в картель) с 2018 года отслеживали ситуацию на рынке и корректировали добычу для поддержания стабильного спроса и предложения нефти на мировых рынках.

По итогам предыдущей плановой встречи 6 декабря 2019 года страны ОПЕК+ приняли решение сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки до 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, принятого за начало отсчета сделки. С учетом последних договоренностей Россия взяла бы на себя обязательство снизить добычу еще на 70 тысяч баррелей, или в целом 300 тысяч баррелей в сутки.