При обстреле Горловки ранен местный житель

В понедельник подвергся обстрелу с украинской стороны населенный пункт Зайцево на окраине Горловки в самопровозглашенной ДНР.

Об инциденте сообщил журналистам глава администрации города Иван Приходько. По его словам, в результате обстрела получил ранения местный житель – мужчина 1964 года рождения. Он получил ранение в живот при ведении снайперского огня со стороны Украины и сейчас находится в тяжелом состоянии.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что обстрел с применением стрелкового оружия был зафиксирован в 11.40 по Москве.