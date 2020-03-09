Ту-142 провели 13-часовой полет под прикрытием МиГ-31

Дальняя авиация Северного флота отработала полетные задания в дальней морской зоне. Об этом сообщили в Минобороны.

Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 пролетели около 10 тысяч километров над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана. Полет длился более 13 часов, самолеты провели заправку в воздухе, передает телеканал "Россия 24".

Прикрытие обеспечивали истребители МиГ-31, на отдельных участках самолеты сопровождали истребители НАТО. В Минобороны подчеркнули, что полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.