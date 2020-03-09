Сотрудник штаб-квартиры НАТО заболел коронавирусом

Коронавирус COVID-19 проник в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Как стало известно РИА Новости в понедельник, один сотрудников организации подхватил вирус во время поездки на север Италии. В сообщении НАТО сказано, что лабораторные тесты дали положительный результат на наличие вируса.

Сотрудник, чье имя не называется по этическим соображениям, лечится дома в изоляции, а все контактировавшие с ним также находятся в карантине.

Это не первый случай выявления COVID-19 в Брюсселе. Минимум два работника институтов ЕС также заразились коронавирусом.