Минск увидел дополнительные возможности в переговорах с Москвой

Падение мировых цен на черное золото из-за распада сделки ОПЕК+ дает Белоруссии дополнительные возможности договориться с Россией о поставках нефти. Такое мнение высказал премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

Ситуация сегодня "значительно отличается от ситуации в декабре или январе", — заявил он белорусскому агентству БелТА. Равным образом нынешнее падение цен влияет и на переговоры с альтернативными поставщиками нефти, добавил он.

Румас также коснулся перспектив белорусской национальной валюты. "Первые несколько дней этой недели покажут, как будет развиваться ситуация с российским рублем. Соответственно, и наш Национальный банк исходя из этого будет выстраивать свою стратегию", — отметил он.

При этом Нацбанк Белоруссии, по словам премьера, "будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях заявил, что его страна продолжит закупать нефть в России, но увеличит поставки по балтийскому и украинскому направлениям.

Ранее сегодня майские фьючерсы на североморский сорт Brent на торгах в Лондоне обвалились больше чем на четверть, обновив минимум февраля 2016 года. Американская WTI пробила отметку в 30 долларов за баррель, теряя почти 30 процентов.

Таким образом трейдеры отреагировали на разрыв соглашения между нефтяным картелем и другими крупнейшими производителями нефти, а также на последовавшие за этим действия Саудовской Аравии. Де-факто лидер ОПЕК начал ценовую войну, снизив стоимость своего сырья для импортеров в Европе, Азии и США на максимальную за 20 лет величину.

На Forex российский рубль существенно подешевел к доллару и евро. На это уже отреагировал Банк России: из-за волатильности на рынках регулятор на 30 дней приостанавливает покупку валюты. Российский Минфин анонсировал продажу иностранной валюты на открытом рынке.