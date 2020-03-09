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Коронавирус 1 минута назад

9 марта 202013:12

Волейболисты "Факела" не поедут в Италию на матч с "Перуджей"

http://volleyplanet.ru/

Волейболисты "Факела" не полетят в Италию на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов с "Перуджей". Клуб из Нового Уренгоя уведомил Европейскую конфедерацию волейбола (CEV).

Встреча должна была состояться 10 марта. Ожидалось, что матч пройдет при пустых трибунах в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Италии. Но волейболисты "Факела" отказались играть в Италии.

Первая встреча, проходившая в Новом Уренгое, завершилась победой итальянского клуба 3:1. Решение по второму матчу будет принято CEV.

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