Пьяный новосибирец выпустил из карабина несколько очередей по местному жителю. Видео

В Новосибирске 8 марта пьяный мужчина взял карабин и устроил пальбу во дворе жилого дома, стреляя по своему оппоненту, с которым сам предварительно затеял ссору. Когда патроны кончились, дебошир использовал свое оружие в качестве дубинки.

Житель дома, в которого стреляли, оказался не робкого десятка и дал пьяному хулигану решительный отпор. Позже выяснилось, что патроны были холостыми, и от огнестрельного оружия никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливают участников конфликта и разыскивают нарушителя. При этом, по информации издания "НГС.Новости", никто в полицию с заявлениями не обращался.