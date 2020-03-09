Цены на нефть замедлили падение

К 14:11 мск цена европейского эталона Brent на бирже в Лондоне снижается на 24% до $36,7 за баррель, тогда как утром падение достигало 31% до $31 баррель (ближайшие к исполнению контракты на поставку), согласно биржевым данным.

На бирже в США цена упала сильнее. Американский эталон WTI утром стоил $27,67 за баррель, а сейчас $32 (-29,7%).

Это привело к панике на мировых биржах в понедельник.

По прогнозу Goldman Sachs нефть может подешеветь до $20 за баррель.

Коронавирус снизит спрос на нефть в 2020 году впервые после мирового кризиса, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

К этому добавляется фактор перепроизводства нефти. В пятницу стало известно, что Саудовская Аравия с партнерами по ОПЕК не смогла убедить снизить добычу Россию и ее партнеров, не входящих в картель.

В итоге Саудовская Аравия начала ценовую войну на рынке нефти, стремясь ослабить позиции России на мировых рынках: основные потребители нефти в Европе уже получили предложение от госкомпании Саудовской Аравии о значительных скидках. В пятницу цены на нефть упали на 10% в Европе и США, а сегодня падение продолжилось. Цена нефти утром упала еще на треть, или на $14.