Перенос чемпионата мира из Швейцарии в Сочи пока не рассматривается

Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) пока не рассматривает возможность перенесения чемпионата мира из Швейцарии в Россию. Об этом сообщил вице-президент организации Калерво Куммола.

Очередной чемпионат мира должен пройти в швейцарских городах Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая. Однако в связи со вспышкой коронавирусной инфекцией проведение турнира поставлено под сомнение. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки правительство Швейцарии ограничило проведение массовых предприятий.

Президент ИИХФ Рене Фазель говорил, что обсуждал возможность переноса чемпионата мира из Швейцарии в Сочи. Однако вице-президент Калерво Куммола заявил, что пока такое развитие ситуации не рассматривалось. "Мы получили предложение провести чемпионат мира в России, были также варианты с Финляндией и Белоруссии. В Швейцарии очень плохая ситуация, но переноса не будет", — приводит слова вице-президента ИИХФ ТАСС. Куммола добавил, что окончательное решение будет принято до 25 апреля.