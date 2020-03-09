Нидерландский суд констатировал неявку обвиняемых по делу о гибели "Боинга"

Председательствующий на начавшемся в Гааге процессе по делу о сбитом в 2014 году над Украиной малайзийском лайнере судья Хендрик Стинхюйс констатировал неявку всех четырех обвиняемых. В Нидерландах в таких случаях фигурантов судят заочно, напомнил он.

Подозреваемыми в причастности к гибели лайнера названы четыре человека: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Олега Пулатова в суде представляют назначенные им адвокаты, так что в его случае суд не будет заочным, передает "Интерфакс".

По словам судьи, Пулатов получил письменную повестку в суд и осведомлен о выдвинутых против него обвинениях, о проводимых сегодня слушаниях и дальнейших заседаниях суда по этому делу. Это его решение — не представать перед судом, отметил Стинхюйс. По имеющейся информации, Пулатов в настоящее время находится в России, передает ТАСС.

В целом слушания, запланированные на 9-13 марта, посвящены решению технических, организационных и административных вопросов. Работа суда транслируется в прямом эфире в Интернете.

Суду предстоит определить, было ли предпринято достаточно усилий, чтобы оповестить обвиняемых о необходимости явиться в Гаагу на слушания. На заседании также объявлено, что возможные запросы защиты о дополнительном расследовании и возражения по поводу рассмотрения дела рассмотрят не сейчас, а в июне. Это должно дать возможность не затягивать работу суда, в то же время защита получит время на подробное ознакомление с документами по делу MH17 на фламандском языке.

По словам судьи Стинхюйса, более 80 родственников жертв крушения рейса MH17 будут требовать от обвиняемых по этому делу компенсаций. Пока 49 человек высказали желание выступить в суде, 82 — подать суду письменную декларацию, 84 — обратиться за денежными компенсациями.

Цифры предварительные, подчеркнул Стинхюйс: право на обращение в суд будет зависеть от предметного рассмотрения материалов дела, передает РИА Новости.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту самолета.

В сентябре 2016 года Совместная следственная группа по расследованию причин катастрофы, в которую входят представители Нидерландов, Малайзии, Украины, Бельгии и Австралии, сообщила, что Boeing был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

В 2017 году Совместная следственная группа заявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Российская сторона все предположения о своей причастности к крушению малайзийского "Боинга" отвергает.