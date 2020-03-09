Назначенная на 12 марта церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей. На мероприятии в Олимпии будут присутствовать не более ста человек, — члены МОК и оргкомитета Игр в Токио.

В Греции выявлено 73 случая заражения вирусом COVID 19. Поэтому греческие власти пошли на ограничительные меры ради безопасности. Церемония зажжения олимпийского огня станет закрытым. В том числе и для прессы.

Традиционная церемония зажжения олимпийского огня пройдет в Олимпии, античном городе, где проходили древнегреческие Олимпиады. В течении восьми дней на территории Греции должна пройти эстафета олимпийского огня, а 19 марта состоится передача огня организаторам Игр.