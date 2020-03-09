После присяги Гани пообещал освободить талибов

В понедельник Ашраф Гани принял присягу в качестве президента Афганистана. Церемония прошла в Кабуле в присутствии иностранных послов, высокопоставленных америкаснких военных и спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада.

После церемонии инаугурации Ашраф Гани пообещал во вторник выпустить на свободу пленных членов движения "Талибан" (запрещено в РФ), подписав соответствующий приказ.

Гани набрал 50,64 процента голосов на сентябрьских выборах 2019 года, пишет ТАСС. Подвести итоги голосования удалось только 18 февраля 2020 года.

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла не признал победу Гани и провел собственную инаугурацию в другом районе Кабула.