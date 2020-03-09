Московская погода установила новый максимум

Столичная погода побила новый рекорд. Температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ поднялась до 11,3 градусов. За 140 лет метеонаблюдений такого никогда не было.

Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году, когда воздух 9 марта прогрелся до 10 градусов.

Рекордные значения обновляются третьи сутки подряд. 7 марта были превышены значения 2002 года, 8 марта — 2014 года.

Москвичей ждет теплая погода еще во вторник и в среду. Днем воздух прогреется до 10 градусов, затем в город придет похолодание, ночью возможны заморозки, передает "Интерфакс".