У россиян диагностировали коронавирус на родине и в ОАЭ

В России за минувшие сутки зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом. Все заболевшие — россияне, недавно вернувшиеся из Италии. Они находятся в Москве, информирует оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ.

Заболевших россиян госпитализировали, они помещены в инфекционные боксы. Установлено, что они посещали Италию в последние две недели. Определен круг людей, с которыми они контактировали в России. "Контактных лиц" поместили под медицинское наблюдение, ведется их обследование.

Таким образом, в РФ на понедельник, 9 марта, зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции: 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии и два — у граждан КНР, пишет "Интерфакс".

Два гражданина Китая в России выздоровели и выписаны из больницы еще в середине февраля, еще один россиянин выписан 7 марта. Кроме того, больницу покинули больницу граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.

Между тем коронавирус обнаружен у россиянина в ОАЭ. Всего за прошедшие сутки в этой стране диагностированы 14 новых случаев заражения, один из которых у гражданина РФ, добавляет РИА Новости.

В начале марта в ОАЭ коронавирус нашли у двоих членов российской команды велогонщиков.