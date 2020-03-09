Женщина выпала из машины, была дважды сбита и умерла

Во Франции погибла 35-летняя гражданка Италии, выпавшая из автомобиля во время движения по автостраде. Трагедия произошла в ночь на 9 марта в районе города Осер.

По данным французской жандармерии, машина, которой управлял один из родителей женщины, ехала по автостраде Лион — Париж. Итальянка спала на заднем сиденье и выпала на дорогу, когда дверца машины, на которую она облокотилась, по неизвестной причине открылась.

Женщина поднялась с асфальта и попыталась пересечь автостраду, однако на нее тут же наехали два автомобиля подряд. Спустя несколько часов пострадавшая скончалась в больнице.