Мировой рынок вооружений: главные поставщики и покупатели увеличили активность

Спрос на оружие в мире не снижается, как и конкуренция между основными поставщиками вооружений.

В 2015–2019 объем международных поставок основных видов обычных вооружений вырос на 5,5% по сравнению предыдущим 5-летним периодом сравнения — с 2010 по 2014 гг., согласно новым данным о поставках оружия, опубликованным сегодня Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).

Крупнейшими экспортерами оружия остаются США, Россия, Франция, Германия и Китай. Основной спрос на оружие обеспечивает дальневосточный регион, а Саудовская Аравия стала крупнейшим импортером оружия в мире.

США и Франции резко увеличили поставки оружия, стремясь потеснить Россию на рынке. В 2015–2019 экспорт вооружений из США вырос на 23% по сравнению с 2010–2014 гг.., а доля США в общем объеме мировых поставок вооружений возросла до 36%.

США, введя санкции против России, осложнили ее положение на различных рынках, включая рынок вооружений. В итоге экспортные поставки основных видов вооружений из США был на 76% выше, чем из России.

США поставили оружие в 96 стран, но половину всех американских поставок оружия получили страны Ближнего Востока, а остальные 50% пришлось на Саудовскую Аравию, отмечается в исследовании SIPRI.

Вырос спрос на американские военные самолеты в Европе, Австралии, Японии и на Тайване. В 2015–2019 Франция увеличила экспорт вооружения в 1,7 раза — до самого высокого уровня с 1990 года. Доля Франции в мировом объеме экспорта вооружений достигла 7,9%. Военная промышленность Франции поставляет вооружение в Египет, Катар и Индию.

Россия по-прежнему занимает второе место по поставкам оружия в мире. Но санкции сократили российский экспорт вооружений на 18% за сравниваемый период. Россия поставляет вооружение в Индию (основной покупатель российского оружия), Египет и Ирак, и в другие страны. "Снижение объема поставок российского оружия в Индию привело к резкому снижению объема российского экспорта вооружений, – отмечает Александра Куимова, исследователь программы вооружений и военных расходов SIPRI. – Рост экспорта российского оружия в Египет и Ирак не смог компенсировать снижение общего объема продаж в 2015–2019 гг.".

В 2015–2019 гг. импорт вооружений в страны Ближнего Востока вырос на 61% за сравниваемый период и составил 35% мирового объема импорта вооружений.

Саудовская Аравия остается крупнейшим покупателем вооружений. Королевство резко увеличило закупки вооружений. В 2015– 2019 гг. Саудовская Аравия увеличила покупку вооружения на 130% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. Доля Саудовской Аравии в мировом объеме импорта вооружений составила 12%. В целом 73% от всего импорта вооружений Саудовской Аравией поставлялось из США и 13% из Великобритании.

Индия стала вторым крупнейшим покупателем оружия в мире, а противостоящие ей Пакистан занял 11 место.

Как и в предыдущие годы, в 2019 году Индия и Пакистан ведут локальные военные конфликты в приграничных регионах. При этом они остаются государствами, обладающими ядерным оружием. Индия и Пакистан в 2019 году атаковали друг друга, используя импортное вооружение, – уточняет Симон Веземан, исследователь Программы вооружений и военных расходов SIPRI.

"Многие страны, крупнейшие экспортеры оружия, поставляли военную технику в Индию и Пакистан в течение десятилетий, часто экспортируя оружие одновременно в обе страны," – отмечает эксперт.

Еще один крупный покупатель орудия Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Это восьмой по величине импортер оружия в мире, увеличил покупку оружия, поскольку участвовал в военных действиях в Ливии и в Йемене. ОАЭ покупает две трети своего оружия из США.

Вооруженные конфликты между Арменией и Азербайджаном увеличили спрос на оружие в этих странах. Армения и Азербайджан, конфликтующие за приграничные территории, увеличили покупку оружия, включая ракеты. Армения покупает оружие в России, а Азербайджан покупает 60% в Израиле и 31% — России.

На этом фоне заметно снизился спрос на оружие в Турции в 2015–2019 гг. — на 48%, но война в Сирии должна увеличить турецкий спрос.

База данных SIPRI по поставкам оружия постоянно обновляется и содержит информацию о поставках вооружений в мире. Объем поставок может значительно колебаться из года в год, поэтому итоги подводятся за пятилетний период.