Cargo Dragon SpaceX пристыковался к МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства в понедельник сообщило об успешной стыковке грузового космического корабля Cargo Dragon к Международной космической станции. После сближения корабль подвели к станции при помощи 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2. С миссией успешно справилась американский астронавт Джессика Меир, пишет "Интерфакс". Процедура стыковки была завершена в 15:18 по московскому времени, сообщили в НАСА.

"Грузовик" Cargo Dragon был изготовлен компанией SpaceX и выведен в космос ракетой-носителем Falcon 9 в пятницу. Запуск был осуществлен в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX. Cargo Dragon доставил на МКС продовольствия, оборудование и материалы для исследования.

Следи интересного оборудования, доставленного на станцию - платформа Bartolomeo. На ней могут размещены 12 модулей коммерческих исследовательских приборов.

Через месяц спускаемая капсула Cargo Dragon приводнится в Тихом океане у Калифорнии и привезет результаты экспериментов весом более 1,8 тонны.